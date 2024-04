Fernando Ortiz sin temor: Rayados tiene mejor plantilla que Inter Miami

Este miércoles, los Rayados enfrentan al poderoso Inter Miami de Lionel Messi y compañía. Una plantilla de miedo para muchos equipos de la MLS y la Concacaf, pero no así para “La Pandilla”.

Fernando Ortiz, técnico de Monterrey, no se achica al compromiso de este miércoles, en la Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup y sin dudarlo, asegura que tienen mejor equipo que el dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino.

“Tengo una plantilla mejor que la del Inter, pero si no la hacemos prevalecer no tiene sentido. Tienen jugadores de jerarquía, pero si vamos al tú por tú, tenemos mejores jugadores por puesto”, declaró en conferencia de prensa el timonel Rayado.

Sin embargo, Ortiz no pierde el respeto por el actual campeón de la Leagues Cup. Sabe que tiene jugadores de alto renombre, pero asegura preocupación por todo un equipo y no sólo en temas individuales.

“No solamente me preocupan los jugadores de renombre, a mí me preocupa todo Miami. Es un equipo interesante. Para mí son jugadores que han estado a nivel mundial, no creo que seamos favoritos, es un partido muy parejo y son detalles para determinar lo que pasará, pero creo en mis jugadores”, agregó.

