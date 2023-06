Exjugador de la Liga MX compartió la vez que entró a Estados Unidos de 'mojado' con ayuda de Tomás Boy

Carlos Adrián Morales, fue durante muchos años uno de los mejores jugadores de la Liga MX, su calidad en la cancha quedó demostrada en cada etapa en su carrera deportiva.

Misma que pudo terminar en una de sus primeras experiencias en el mundo del futbol, gracias a un ingreso de forma ilegal a los Estados Unidos.

El hoy técnico del Atlético Morelia, compartió en entrevista con su hermano Ramón Morales, una anécdota que vivió con ayuda de Tomás Boy, estratega que le ayudó a entrar al país vecino sin documentos.

“Tomás Boy me dice ‘¿Ya tienes tu VISA?’, dije que aún no. ‘No importa, viajas a San Diego’. Llegamos a Tijuana, nos formamos e iba cada uno con su pasaporte y VISA. Me dijo ‘Tú irás adelante de mí, niño. Tú avanza y listo’. Literal, pasé sin documentos, si le quieren llamar de mojado. Tomás presentó y yo como si fuera su hijo. Estuve en San Diego 15 días sin pasaporte ni VISA”.

Morales, quien es recordado por su paso con Monarcas Morelia y Santos Laguna, agregó en la charla que uno de los peores momentos que vivió fue con el equipo de Torreón en 2010, al fallar un penal contra Toluca que les costó el campeonato de la Liga MX.

“Le dije a mi esposa que nos fuéramos del país y que me quería retirar del futbol. Siento que le fallé sobre todo a una persona como a Rubén Omar Romano. No me sentía fuerte para superar ese momento. Tenía temor por la situación de seguridad en México”.