Exfutbolista asegura que Pumas vs Chivas es como un Atlético de Madrid vs Barcelona

Este fin de semana, se vivirá uno de los juegos más importantes en la Liga de España, el Atlético de Madrid contra el Barcelona, un choque entre dos grandes de España.

Duelo importante a estas alturas del torneo, ya que se disputan el tercer y cuarto lugar de la tabla de competencia. Y aunque queda mucha Liga por delante, seguro que ambos equipos quieren terminar el año con la satisfacción de ganarle a uno de los “grandes”.

Luis García Sanz jugó en ambos equipos: aunque es parte de la cantera catalana, se vistió primero con los colores del Atlético de Madrid. Después, se puso la camiseta catalana.

Pero también jugó en México, con la casaca de Puebla y Pumas; unos auriazules que jugarán contra las Chivas por los cuartos de fina: "Veo el Barcelona-Atlético de Madrid como un Pumas-Chivas. Claro que sí, son juegos interesantes. También lo veo a la altura de un Cruz Azul-Pumas, a un América-Pumas quizá se acerca más, pero creo que ahora se debe de meter a esa canasta a los equipos del norte, que veo han invertido y han formado grandes equipos”.

Sobre el partido de la Jornada 15 del campeonato español, el exdelantero de equipos como Liverpool, mencionó que ve un juego “abierto, no sé de cuántos goles, pero lo veo entretenido. Barcelona tiene un estilo de juego muy definido, y el Atlético ya no es ese equipo que sólo privilegia ver hacia atrás. Ya no tiene miedo de perder el balón, ya no va sólo por el contragolpe rápido. El equipo de Simeone tiene jugadores para jugar al frente y lo ha demostrado en los últimos tiempos”.

No ve un claro favorito para llevarse el triunfo, “en los juegos de la Champions me gustaron ambos equipos. Barcelona quizá tenga algunos problemas en defensa… Soy más culé que atlético, pero creo que será un empate a dos”.