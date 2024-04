Esteban Andrada no le aceptó las disculpas a Nahuel Guzmán

Estaba Andrada, portero de Monterrey, se sorprendió cuando supo que Nahuel Guzmán, su colega en Tigres fue quien lo agredió con un láser mientras se disputaba el Clásico Regio.

El Patón se disculpó vía mensaje con el arquero rayado, pero este no le ha aceptado ese gesto, "cuando lo haga personalmente, seguro que lo haré, mientras".

Lee también Nahuel Guzmán usó un láser durante el Clásico Regio y Esteban Andrada explotó: "Pu... Cag..."

Entrevistado a la salida de El Barrial, lugar de entrenamiento de los Rayados, Andrada dijo estar sorprendido por lo que hizo su paisano, "me sorprendí cuando supe que es él. Si le gusta provocar pues báncatela, cuando supe que fue él me sorprendió, reaccioné como saben (en redes sociales) pero nada...".

No pide sanciones "yo no soy quien debe de hacerlo. para eso está la Liga MX, no sé a quién le corresponda, pero no sé más. Ignoro si esto marcará un precedente, eso ya es cuestión de quienes están en la Liga...".

Así que el portero de Monterrey espera que en algún momento de los próximos días, "me ofrezca disculpas personalmente, y seguro que se las voy a aceptar".

Nahuel Guzmán se ha anunciado, será sancionado internamente por su club y de igual forma se espera que la Comisión Disciplinaria anuncie algún castigo después de que inició una investigación en su contra.