Esposa de Checo Pérez le preparó linda sorpresa al piloto tras el GP de Las Vegas

Checo Pérez pasará a la historia de Red Bull, de la Fórmula 1 y del deporte mexicano al conseguir el subcampeonato de pilotos en la temporada 2023.

Es la primera ocasión que la escudería logra el 1-2 en el campeonato de pilotos, sumado a que es el primer piloto mexicano que logra esta hazaña.

Pérez festejó este logro en su carrera con su esposa Carola Martínez, fue la primera persona a la que abrazó tras bajar del RB19 en Las Vegas.

La esposa de Checo Pérez le preparó una sorpresa al piloto mexicano, ya que en el jet donde viajan lo adornó para seguir festejando el logro del tapatío.

Sorpresa de la esposa de Checo Pérez

En la imagen que compartió Checo Pérez en su Instagram se observa que Carola puso unos banderines de cuadros y la frase “Never Give Up” (No rendirse nunca), palabras que distinguen a Checo Pérez.

“Envejecimos 10 años, pero valió la pena”, escribió Checo Pérez.

Además, Carola en sus stories de Instagram publicó una imagen donde le dedica una canción de Carlos Rivera a su esposo con el mensaje “Gracias a Dios Siempre”.

