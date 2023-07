Érick Gutiérrez se sincera y revela que veía a Chivas en Europa: "Me desvelaba a las tres de la mañana"

Guadalajara dio un golpe de autoridad en el actual mercado de fichajes de la Liga MX, al anunciar la incorporación de Érick Gutiérrez, quien regresa al futbol mexicano tras un paso por el PSV.

Una situación que consideró ideal y parte de la 'Ley de la atracción', al revelar que en Europa seguía al cuadro tapatío en cada uno de sus compromisos sin importar la hora por la amistad que tiene con Víctor Guzmán.

"La temporada seguí mucho a Chivas por Víctor Guzmán, quien es un gran amigo. Los veía siempre, me desvelaba a las 3 o 4 de la mañana por el cambio de horario. Es como la ley de la atracción y hoy estoy aquí muy contento".

Gutiérrez, agregó que desde el momento en el que recibió la oferta de Chivas no existió en su mente ninguna otra, asegurando que lo buscaron de Europa y otros clubes mexicanos.

"Desde el primer acercamiento la opción de Chivas fue siempre primero. Tuve opciones en Europa y también aquí en México, pero en mi cabeza siempre estuvo Chivas".

Por último, Érick Gutiérrez detalló los motivos de su llegada a Chivas, poniendo como principal el cariño de los aficionados, quienes ante los rumores de su llegada lo llenaron de amor.

"En varias entrevista ya he dicho que Chivas era un equipo en el que me gustaría jugar, son todos mexicanos y es algo que es importante y el amor de todos los aficionados. Hace un mes que se habla de mi llegada y me hacen sentir el cariño y eso es importante para mí".