Endrick, próxima estrella del Real Madrid sobre el racismo: "Soy negro, sí, y nada de eso me afectará"

En los últimos meses, una triste constante en los partidos de futbol en España son las expresiones racistas que sufren varios jugadores.

Siendo uno de los casos más mediáticos lo ocurrido con Vinícius, atacante de la Selección de Brasil y el Real Madrid, quien en múltiples canchas ha sido objeto de insultos.

Situación que no preocupa a Endrick, joven promesa del Palmeras y quien ya tiene un contrato firmado con el equipo blanco, quien en una entrevista aseguró que eso no le afectará para rendir.

“Ya he sufrido racismo. Soy negro, sí, y nada de eso me afectará. Siempre voy a seguir en la lucha apoyando a nuevos jugadores jóvenes para hacer que se sientan bien”.

El atacante de 17 años de edad, además habló de lo que vive Vinícius, asegurando que el respaldo de sus compañeros y cuerpo técnico es fundamental para salir adelante.

“Es mucho más que un entrenador, me ayudó tanto dentro como fuera del campo. Si no fuese por él, yo no estaría aquí”, finalizó,