En noviembre, el proyecto de Javier Aguirre en la Selección Mexicana tendrá un parteaguas

Javier Aguirre cerró invicto sus primeras dos Fechas FIFA, en este arranque de su tercera etapa como director técnico de la Selección Mexicana. Dos victorias y dos empates son sus números, por ahora.

Sin embargo, el próximo mes viene la primera gran prueba. México enfrentará a Honduras, en los Cuartos de Final de la Nations League de la Concacaf, en busca de su boleto al Final Four y a la Copa Oro 2025.

Primero será en Honduras y posteriormente se definirá en México, en el estadio Nemesio Díez. Tras el triunfo (2-0) contra Estados Unidos en el estadio Akron, el Vasco Aguirre aseguró que lo venidero será “un parteaguas en su proyecto”.

“El partido es un parteaguas, un antes y después en mi proyecto, es partido oficial, por pasar al Final Four, es importante, 180 minutos muy complicados. Honduras es de respeto, vi jugar a Honduras, caray, los respeto mucho, son partidos muy intensos”, declaró Aguirre.

El timonel tricolor agregó que “debemos estar conscientes de lo que queremos. Voy a seguir viendo la liga mexicana, tomar buenas decisiones para llevar a estos dos partidos a los mejores”.

¿Cuándo serán los partidos México vs Honduras?

A falta de confirmar estadio y horarios, las fechas para los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League están definidas.

El viernes 15 de noviembre, Honduras enfrentará a México como local y la vuelta, en suelo nacional, será el martes 19 de noviembre.

México vs Estados Unidos. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Los otros partidos:

Los otros seis equipos que buscan clasificar al Final Four de 2025 son: Panamá vs Costa Rica, Estados Unidos vs Jamaica y Canadá vs Surinam.

