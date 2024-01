Emilio Azcárraga: Hay jugadores que no pueden estar en el América

Después de cinco largos y sufridos años, América pudo conquistar al fin su título número 14. Hoy son líderes del Clausura 2024, pero nada es casualidad.

Emilio Azcárraga Jean, propietario del América, aseguró que la felicidad que hoy se vive en Coapa es "gracias al trabajo de todos los que trabajan en el club".

Lee también América lamenta el fallecimiento de la madre de Héctor y Alejandro González Iñárritu

Asimismo, en entrevista con el Club América, enfatizó que no cualquiera puede jugar en las Águilas y no por cuestiones de calidad.

"Lo he comentado con jugadores y cuerpo técnico, hay jugadores que no pueden estar en el América por el tema de la presión... Y no porque no tengas talento, sino porque es un tema mental muy complejo", declaró el mandamás azulcrema.

Azcárraga Jean comentó que tanto equipos varoniles como femeniles, han formado una base sólida y que se ha convertido en familia. Fundamental para seguir cosechando logros.

"Hay jugadores que no son para estar acá. Los que están y hoy más que nunca lo veo con las mujeres y los hombres, el grupo que está ahora y los chavos que vienen empujando son una base super sólida", agregó.

Lee también David Faitelson propone naturalización de Álvaro Fidalgo para que juegue con la Selección Mexicana