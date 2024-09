La Ultimate Fighting Championship está lista para “apoderarse” de Las Vegas con la segunda edición de la Noche UFC, que contará con una cartelera completamente mexicana.

De los diez combates pactados en las diferentes divisiones, ocho estarán protagonizados por artistas marciales mixtos de nuestro país.

Daniel Zellhuber, Ronaldo Rodríguez, Manuel Torres, Édgar Chairez, Raúl Rosas Jr., Irene Aldana, Yazmín Jáuregui y, por supuesto, Alexa Grasso subirán al octágono en La Esfera para vivir una velada de festejos para México.

Por tal motivo, el presidente de la UFC, Dana White, compartió las razones que lo motivaron a organizar el evento en el marco de las celebraciones por el inicio de la Guerra de Independencia.

“Es en honor de la cultura de México. La gente mexicana tiene mucho orgullo de quienes son y de donde vienen, conocen muy bien sus tradiciones. Son luchadores, guerreros, trabajadores y resilientes”, declaró.

El empresario estadounidense se sinceró y reveló que tiene una relación “mítica y especial” con nuestro país porque valora los esfuerzos que realizan las personas, por lo que le dedicará este evento que será su “carta de amor a México”.

“No hay gente que trabaje más duro y que haga tantos logres como ustedes. Siempre están orgullos de su país. No tengo nada malo para decir de ustedes. Mañana van a ver lo que yo siento por México”, aceptó.

El máximo dirigente de la compañía de MMA reconoció que uno de sus objetivos principales cuando tomó el poder era dirigir los reflectores hacia los peleadores mexicanos, por lo que, tras más de dos décadas, se siente satisfecho por haberlo conseguido.

“Desde que empecé esta organización, yo quería poner la bandera de nosotros en México. A los mexicanos, quería buscarlos y traerlos a Estados Unidos para desarrollarlos y ponerlos a pelear en la UFC y ahora ya tenemos campeones mexicanos como Alexa Grasso”, compartió.

Dana White también aprovechó para opinar sobre la pelea de Saúl Álvarez que se llevará a cabo en la misma fecha, ciudad y, prácticamente, a la misma hora que el UFC 306.

“Cuando hablamos de la celebración del pueblo mexicano y de sus héroes, Canelo es uno de ellos, lo debemos incluir a las celebraciones del sábado. A los que les gusta el boxeo, van a la pelea del Canelo; otros van a nuestra pelea. Me ganaron el territorio, pero si no hubiera pasado esto, no tendría oportunidad de hacer la Noche UFC en La Esfera”, confesó.

El presidente de la UFC adelantó que “esto seguirá creciendo para México” porque los peleadores mexicanos cuentan con la suficiente calidad para destacar en las artes marciales mixtas.

