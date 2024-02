El mexicano Santiago de la Fuente busca dar la sorpresa en el Mexico Open at Vidanta 2024

El golfista mexicano, Santiago de la Fuente, continúa dando de qué hablar gracias al buen momento por el que atraviesa.

El originario de Ocotlán arrancó el 2024 levantando el trofeo del Latin America Amateur Championship, lo que le permitirá disputar el Masters de Augusta en abril.

Santiago, de 22 años, está dando la sorpresa en el México Open at Vidanta 2024 al ser uno de los dos golfistas tricolores que lograron superar el corte para la tercera ronda.

Al lograr un dos bajo par y un seis total tras el segundo día de actividad en Puerto Vallarta, la actuación de De la Fuente es todavía más destacada, ya que él aún compite como amateur.

Santiago de la Fuente en el Mexico Open at Vidanta 2024 - Foto: AFP

El joven sensación compartió sentirse con mucha tranquilidad de cara a la penúltima ronda del torneo del PGA Tour.

“[Tengo] bastante confianza, me deja saber que mi juego está en buen lugar y que son pequeños los detalles que hay que arreglar. El resultado es bueno, no me quejo del resultado, sólo que batallé un poco”, reconoció el tapatío.

Santiago de la Fuente señaló sus sensaciones para los últimos dos días de competencia, donde intentará dejar el nombre de nuestro país en lo más alto.

“[Buscaré] seguirle pegando bien a la bola, tratar de hacer el golf lo más fácil posible y ver qué pasa el fin de semana”, declaró el golfista mexicano.