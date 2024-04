El Hobbit Bermúdez afirma que murió en la Atlántida y conoció extraterrestres

Usuarios en redes sociales han hecho viral el video donde Christian ‘Hobbit’ Bermúdez hace declaraciones respecto a las situaciones de vidas pasadas.

El Atlante, club donde milita el futbolista compartió la grabación donde hizo confesiones que llamaron la atención.

“A mí me da miedo el agua, no sé nadar, yo morí ahogado cuando fue la destrucción de la Atlántida junto con mi mamá de ese momento”, afirmó el Hobbit.

Pero dicho comentario lo sustentó con la explicación de alguno de sus sueños relacionados a este tema de su muerte.

“Yo he tenido sueños lúcidos del mar, he visto estructuras debajo del mar, algo muy loco pasó en un avión, no tenía que escuchar ni que leer en el vuelo, cerré los ojos sin el plan de meditar y me vi en una imagen en la que yo estaba en el fondo del mar, viendo hacia arriba, con el sol reflejándose en el agua, de pronto, empezaba a avanzar y yo iba en un delfín”, indicó Bermúdez.

Aunque otra de sus declaraciones fue su relación con los extraterrestres.

“Tengo tatuajes de los seres que yo he visto, los que viven en otro planeta viven interiormente, no viven exteriormente, los seres evolucionados viven dentro de sus planetas y nosotros vivimos afuera, sé totalmente que hay vida en otros planetas”, agregó el Hobbit Bermúdez.

