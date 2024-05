El arbitraje no ayuda al América: Edgardo Codesal

El penalti con el que América se coronó contra Cruz Azul, señalado por Marco Ortiz, le ha quitado protagonismo a los festejos de la corona 15 de las Águilas.

La acción, la barrida de Rodolfo Rotondi sobre Israel Reyes, encendió aún más el viejo y desgastado debate: “Los árbitros favorecen al América”.

Mas en esta ocasión no, no es así, “el arbitraje no ayuda al América”, asegura Edgardo Codesal, expresidente de la Comisión de Arbitraje.

“En la suma de los dos partidos [de la serie final], el América no fue beneficiado”, reitera el doctor.

La acción clave, la barrida de Rotondi a Reyes, “es claramente un penalti. Hoy en día al jugador debe enseñársele que barrerse en el área es un grave peligro. Las faltas imprudentes se marcan todas, no importa si se tiene buena intención y se llega tarde, se constituye un obstáculo y debe marcarse tal y como se hizo”.

Armando Archundia, presidente de la Comisión de Arbitraje, públicamente apoyó la decisión del central Marco Ortiz: “Estoy de acuerdo en la carta de la Comisión y qué bueno que Marco fue al VAR, en tiempo real le mostraron cómo fue la jugada, no se convence con ninguno de los ángulos que le mostraron porque estaba convencido de lo que apreció… Y lo marca”.

Pero cuando se dieron a conocer los audios, el AVAR (Christian Kiabek), dijo que para él no era penalti, lo que levantó aún más la polémica, aunque estos dichos son un claro error del silbante en la cabina, y Edgardo Codesal explica por qué: “El AVAR no está para decir eso. Está para ver el fuera de lugar y ya. El VAR [Erick Miranda] es al que le toca comentar. La intervención del AVAR es excesiva, innecesaria y llega a confundir más. El AVAR debió quedarse callado… Sólo deben hablar dos. Es una mala indicación. Llegó a confundir a la gente”.

Eso sí, hay que destacar que “Marco sostuvo con muchos pantalones la decisión en una jugada donde la mitad de gente puede podría decir que sí o no era penalti”.

Así que está claro, el arbitraje no ayudó al América: “Hasta que aceptemos que el árbitro comete errores, como los jugadores, habrá más comprensión… Cruz Azul tuvo cuatro de gol, y las falló. Dos de cabeza, una de [Ignacio] Rivero solo y la voló. Lo de [Rodrigo] Huescas que es increíble, le pega con un papel mojado… Se habla de que el árbitro ayudó cuando en el primer partido hubo un penalti a favor del América que no se marcó y lo cometió el mismo jugador Rotondi”.