En el futbol mexicano, dominado desde hace años por los grandes y los poderosos, el Necaxa ha traído frescura. No hay duda, los Rayos —bajo el mando de Eduardo Fentanes— son la gran sorpresa del Clausura 2024.

“Los objetivos son claros en este equipo”, dice el técnico mexicano, para EL UNIVERSAL Deportes. “No pagar la multa [por quedar entre los tres peores en la tabla de cocientes]. Las matemáticas son infalibles, ya no hay forma en que tengamos que pagar, y el que sigue es clasificar a la Liguilla, ya sea directamente o por Play-In”.

¿Y después? Porque siempre hay un paso que dar en este mundo del futbol: “Por qué no decirlo, aspiramos a ganar el título”.

La costumbre actual en la Liga MX señala que los candidatos al título son equipos como América, Monterrey, Tigres y Cruz Azul, así que —entre estos nombres— no aparecen los Rayos, pero Fentanes quiere romper ese libreto.

“Necaxa peleará por el título, pero vamos paso a paso. Lo primero era no pagar multa y después entrar a la Liguilla, como sea, Play-In o directa. No hay que quejarnos de eso. Las reglas están escritas así, es tema del país”, insiste el entrenador veracruzano.

El objetivo no es una utopía. La historia del futbol mexicano marca que cualquiera puede aspirar a lo más grande: “Aquí, puede ser campeón el que entra en octavo, o décimo, así que lo que nos queda ahora es entrar a la Liguilla, aferrarnos en los cinco juegos que nos faltan y —si entramos— pelear, pelearlo con todo”.

A mediados del Apertura 2023, Fentanes tomó a los hidrocálidos y, aunque lo intentó, no los pudo sacar del último lugar de la tabla. No obstante, la directiva rojiblanca lo mantuvo, le reforzó al equipo con “tres jugadores a los que escogimos muy bien”, y los resultados se están dando.

La fórmula de todo esto es que no hay fórmula: “En el futbol, no existe eso. Aquí, hay vergüenza profesional de los jugadores. No les fue bien en el torneo del centenario, la afición los abucheaba y sacaron el amor propio. Nosotros, como cuerpo técnico, sólo les hemos dado las herramientas para competir. Hemos formado un grupo de trabajo muy homogéneo, directiva, cuerpo técnico y jugadores, y aspiramos a todo”.