Eden Hazard debutó en la Kings World Cup; tuvo una falla increíble y perdió contra Werevertumorro y el Escorpión Dorado

Este domingo se llevó a cabo el primer día de la Kings World Cup, el gran evento de la Kings League que enfrenta a los mejores equipos de América contra los mejores de Europa y de otras partes del mundo, donde muchísimas estrellas del mundo del entretenimiento y del deporte se dieron cita en México para buscar la gloria.

Uno de ellos es Eden Hazard, exfutbolista de equipos como Chelsea y Real Madrid, que le tocó debutar nada más y nada menos que contra Peluche Caligari, el equipo presidido por los hermanos Montiel, Werevertumorro y Escorpión Dorado.

El exfutbolista belga no pudo vencer al equipo de los hermanos mexicanos y además, no pudo demostrar por qué fue una súper estrella del futbol internacional hasta hace no mucho tiempo.

Peluche Caligari ganó 5-4 con gol de Werevertumorro incluido y Hazard tuvo una falla increíble de frente a la portería.

