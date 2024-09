Eddy Reynoso anhela entrar al Salón de la Fama por el éxito con Canelo Álvarez

Las Vegas.— El boxeador mexicano más relevante de los últimos años es Saúl Álvarez, quien fue descubierto y formado por Eddy Reynoso, quien también tiene un objetivo en el mundo del pugilismo.

"El sueño que tengo es que un día lleve a mis hijas a Canastota y me acompañen a que me ingresen al Salón de la Fama del boxeo", confesó el entrenador en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes. El factor que Reynoso considera será fundamental para llegar a este hecho es lo que han construido con Álvarez Barragán en los 19 años en el circuito profesional. "La carrera del Canelo ha sido espectacular, una de las mejores en la historia, sabemos que aún hay metas por escribir y esas letras deben ser escritas en oro", indicó el tapatío. Lograr que el pelirrojo se convirtiera en 2021 en el primer mexicano en ser campeón indiscutido de los supermedianos es el resultado que marca a esta dupla boxística que aún tiene metas por cumplir. "Vamos a seguir trabajando fuerte y demostrándole al mundo que el boxeo mexicano es el mejor", advirtió el ganador del Premio Nacional de Deportes en 2023.

Otro de los reconocimientos en la trayectoria de Eddy Reynoso fue ser nombrado el mejor entrenador del año en 2021 por la revista The Ring, lo que causa orgullo. "Solamente sé que he estado trabajando, me ha ido bien, me tocó la fortuna de trabajar con boxeadores de gran nivel que creyeron en mí. Creo que falta mucho por aprender", compartió el entrenador de 47 años. El ser la cabeza del “Canelo Team” lo vuelve también un elemento relevante para otros peleadores y reconoce que ser identificado como preparador del jalisciense genera interés en pugilistas de otros países. "Me busca gente de todo el mundo, con unos puedo trabajar y con otros se me complica, pero me siento contento con esto”". Arturo Sanguino / Enviado