DT mexicano pide a sus colegas aprender a lidiar con la derrota

Con el regreso de Ignacio Ambriz a la Liga MX para dirigir a Santos Laguna, de nueva cuenta son cuatro técnicos mexicanos los que dirigen en el actual Clausura 2024. Número muy pobre.

Pero, ¿qué está pasando en el mercado nacional? ¿Es una injusticia? Isidro Sánchez, DT que formó parte de cuerpos técnicos como Chivas USA, Puebla y Venados de Yucatán, lanzó un contundente mensaje ante la falta de oportunidades para los DT’s tricolores.

“El mercado es triste, pero el mercado no se equivoca, al producto o al servicio que sirve, lo mantienen. No tengo ningún pretexto. El problema del entrenador mexicano es que se prepara para llegar, no se prepara para mantenerse y ese es el desafío. ¿Llegar? Claro que llega cualquiera, pero ahora mantente y para eso hay que tener herramientas”, declaró el hijo de José Luis Sánchez Solá el Chelís.

“Aprender a perder” es una tarea pendiente para el técnico mexicano. Saber convivir con la derrota los “ayuda a no volverse locos, a no traicionarse”. Asimismo, dijo en charla con EL UNIVERSAL Deportes que los abusos de los directivos es en parte culpa del timonel nacional.

“Se presenta la oportunidad y la agarran como viene, pero no se preocupan ni de su contrato, ni de su cuerpo técnico y de elegir o no jugadores. Ellos tienen la necesidad, porque no hemos encontrado las cosas necesarias por dirigir, el directivo se da cuenta de eso y dice ‘a la primera de cambio este se va, sale barato’. Tenemos que disminuir la necesidad”, agregó.

Isidro Sánchez, quien probará suerte en la Kings League Américas, reconoce el trabajo de Diego Simeone, estratega del Atlético de Madrid por su capacidad e reinventarse, de aguantar, de prepararse… Algo que muy probablemente le falta al entrenador mexicano.