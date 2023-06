Dolores Hernández, a sacarle jugo a su hobby

Dolores Hernández se animó a convertir su gusto por los videojuegos en una estrategia para generar recursos económicos; primero, para su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos París 2024, aunque este proyecto lo quiere diseñar a largo plazo.

“En un futuro, quisiera hacer una plataforma para que los deportistas que quieran realizar streaming, lo hagan; incluso, la idea es concretar un equipo de eSports de puros deportistas”, indicó la clavadista, en exclusiva para EL UNIVERSAL Deportes.

Lolita puntualizó que sabe que está empezando este emprendimiento, así que —por el momento— “es ver cómo va jalando, que esperemos vaya muy bien, y en unos años hacer ese proyecto”.

Sabe que no es la única deportista que pasa su tiempo libre frente a un monitor y con un control en las manos, debido a que esta actividad “es algo muy padre, no estar todo el tiempo entrenando, concentrado, se necesita relajación”.

Para Lolita, la diferencia que existen entre los gamers y los clavados es parte fundamental para que sea su actividad favorita.

“No son iguales, me desestresa muchísimo. Terminando de entrenar, voy a jugar y me olvido de todo, aunque en ambas me concentro bastante, porque todo lo que hago lo quiero hacer muy bien”, afirmó la atleta.

Loly_mpica es el usuario de la clavadista en Twitch.