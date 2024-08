Director de Indeporte lanza advertencia, previo al Maratón de la Ciudad de México: “No se arriesguen”

El próximo domingo, 25 de agosto, treinta mil corredores se darán cita en el Estadio Olímpico Universitario para completar la ruta del Maratón de la Ciudad de México, en su XLI edición. ¿La meta? 42.195 kilómetros en dirección al Zócalo.

A una semana del tan esperado evento por los “runners”, Julio Pérez ―quien es director del Instituto del Deporte en la capital del país― lanzó una advertencia: “Si no están preparados, si nunca han corrido esta distancia y si tienen problemas cardiacos, no lo hagan”.

En conferencia de prensa, el directivo explicó que el Comité Organizador tiene todas las herramientas para dar una atención médica inmediata. Sin embargo, exhortó a que los participantes no arriesguen su salud.

“Es importante que las personas que no estén preparadas no se arriesguen porque no podemos pedir un certificado médico a todos, es una labor imposible de realizar”, platicó.

Especialmente, porque verificar el estado de salud de más de 40 mil personas es una tarea prácticamente “imposible” para la organización, refiriéndose a los competidores sin inscripción.

Lee también Kenia conquista el Medio Maratón de la CDMX; revisa cómo le fue a los mexicanos

Los runners élite que participarán en el Maratón capitalino

El director de Indeporte adelantó que el evento contará con rostros conocidos: los kenianos Leonard Langat y Edwin Kiptoo se unirán, nuevamente, a la rama élite varonil.

“Recordar que la participación de estos corredores internacionales significa una derrama económica en turismo porque no vienen solos, vienen acompañados, más aparte los corredores nacionales”, detalló Pérez.

De los 30 mil corredores que, se espera, participen en el evento deportivo, 551 son extranjeros. Países como Azerbaiyán, Italia, Bélgica, Países Bajos, Colombia y Costa Rica tendrán representación en el Maratón capitalino.

“También tenemos un buen número de corredores mexicanos que radican en distintas partes del mundo. Es un maratón donde hay una gran participación”, finalizó.