Diego Valdés resta importancia a su titularidad con el América

Diego Valdés es sin duda uno de los elementos más relevantes del América en los últimos años. Lamentablemente para la causa azulcrema, las lesiones le han impedido mantener la regularidad deseada.

El dorsal ‘10’ de las Águilas sabe que a sus 30 años estas situaciones podrían ser más frecuentes, pero ahora que está recuperado espera poder terminar el certamen de la mejor manera. “No me había tocado lesionarme tanto en otros clubes, pero puede ser por todo los partidos de selección [Chile] y en América, mucha Liguilla. Nosotros somos deportistas y tenemos que estar enfocados en lo que viene, sufrimos lesiones, enfermedades como cualquier ser humano y hay que tratar de cuidarse de la mejor manera”, declaró el sudamericano.

El América ha reflejado que con Valdés en el terreno de juego puede ser otro, pero el andino se resta elogios de cara al clásico contra Cruz Azul en el Estadio Azteca. “No creo que por estar yo o no en el equipo que inicie, sea un partido distinto. El once que elija el profe, todos lo vamos a querer hacer de la mejor manera. Pienso que podemos estar al 100 por ciento casi todo el plantel. Va a ser un lindo partido estando yo o no. El once que entre lo va a hacer de la mejor manera”, agregó.