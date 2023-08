Dibu Martínez se mofa de la regla Anti-Dibu de FIFA: “Me da igual, ya somos campeones”

Emiliano Martínez pasó a la historia del futbol mundial al ser el potero titular de la Selección de Argentina que conquistó la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Con el Mundial, el arquero del Aston Villa de la Premier League llegó a tres títulos con La Albiceleste luego de la Copa América 2021 y la Finalissima 2022.

Sin embargo, el cancerbero argentino más caro (18 millones de euros) en la historia también será recordado por su insólita manera de prepararse para recibir un tiro desde los once pasos.

Desde el torneo de Conmebol, Emiliano sorprendió a propios y extraños por su forma de distraer a los pateadores y conseguir atajar algunos penales.

En Qatar, aprovechó el mismo método y, sin duda alguna, gracias a eso se convirtió en pieza angular para que Argentina levantará por tercera ocasión en su historia el Campeonato del Mundo.

Desafortunadamente, para Martínez, la International Football Association Board (IFAB) y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés) no se quedaron atrás y “crearon” la regla Anti Dibu Martínez.

“El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del penal. Por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal, ni tocará los postes, el travesaño o la red de portería. Se aclara que, con su conducta, el guardameta no faltará el respeto al fútbol ni al adversario”.

Recientemente, el campeón del mundo no dudó en burlarse de la modificación que ambos organismos del futbol decidieron realizar.

“Me encantó, porque siempre buscan alguna excusa. Pero a mi familia y mi gente cercana les decía 'pero me da igual, ya somos campeones de todo'. La hicieron tarde”, sentenció el Dibu Martínez en Perros de la Calle, programa de radio de Urbana Play.

Además, el arquero argentino aprovechó para mostrar su desaprobación a la norma, ya que la considera como una injusticia, pero repitió que él se benefició de que no existiera.

“Los delanteros se puede frenar, pueden hacer todo, y nosotros no podemos ni hablar. Me parece que está mal, pero cada uno... Me da igual, ya atajé lo que tenía que atajar”.