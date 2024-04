Delincuentes retienen por 1 hora a cuatro umpires

Durante el primer fin de semana en la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol (12 al 14 de abril), una cuarteta de umpires fue interceptada por un grupo armado en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En plena calle, los árbitros designados para la serie inaugural entre los Tecolotes de los Dos Laredos y los Acereros de Monclova permanecieron incomunicados y debieron responder preguntas específicas sobre qué hacían en la ciudad. Después de una hora y luego de comprobar que sí eran umpires de la LMB, los dejaron ir.

“Fue un episodio desafortunado que pasó justamente en Nuevo Laredo. Fue únicamente con umpires de la Liga Mexicana, no tuvo nada que ver algún equipo”, aclara Horacio de la Vega, presidente de la Liga, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes. “Lo que sucedió fue que ellos estaban hospedándose en Laredo, Texas, y fueron a componer las chamarras del uniforme con un sastre mexicano y, al parecer, detienen a estos umpires.

“No les hacen algo, pero claramente les realizan preguntas sobre a qué se dedican y demás. Evidentemente, Tecolotes toma cartas en el asunto, habla con las autoridades competentes para hacerles saber esta situación. Gracias a Dios, no pasa a mayores”, agrega. “No iban en un vehículo, en ese momento. Literalmente, iban al sastre y en el camino para regresar a su vehículo, es cuando algún grupo de gente no propositiva los detiene y los cuestiona durante un periodo de una hora, y al darse cuenta de que —en efecto— son umpires, los dejan ir”.

Los umpires trabajaron sin problemas durante esa serie, cuyo primer partido fue en Laredo, Texas. Los otros dos, en Nuevo Laredo.

No obstante, De la Vega pide a las autoridades mayor seguridad en torno a los partidos de la Liga Mexicana de Beisbol.

“Como Liga, hacemos un llamado a la autoridad estatal y municipal, porque es un tema que no queremos dejar aislado”, afirma. “Estamos tratando de ver todas las partes que nuestros umpires y los clubes puedan tener algún tipo de seguridad adicional”.

Optan por no denunciar y minimizan el incidente

Nuevo Laredo.— Autoridades de Tamaulipas dijeron no tener información sobre la privación ilegal de la libertad de cuatro umpires de la Liga Mexicana de Beisbol.

La Vocería de Seguridad informó que no se cuenta con reporte de estos hechos y la Fiscalía General de Justicia descartó que se tenga alguna denuncia al respecto.

Por su parte, un funcionario de la LMB reconoció que cuatro umpires fueron “acosados” por miembros de un grupo delictivo en Nuevo Laredo, pero no fueron levantados.

El directivo, quien pidió el anonimato, manifestó que no podía normalizar estos hechos, pero tampoco maximizarlos, pues los cuatro árbitros se encuentran bien, y no se interpuso denuncia.

“Sí fue cierto y no pasó a mayores. Fue un asunto... No quiero normalizarlo, pero no fue tan grande como lo quieren poner. Fue en una esquina, les preguntaron de dónde son, de dónde vienen, dijeron que de Liga Mexicana de Beisbol y ahí quedó todo”, aseguró.

Destacó que en ningún momento los levantaron ni que los hayan retenido a la fuerza por una hora.

“No hubo forcejeo ni nada de eso. Están bien; de hecho, trabajaron ese fin de semana y de ahí se fueron a Durango a la otra serie. Todo bien. No puedo negar el hecho, pero todo está tranquilo”, afirmó.

El funcionario pidió el anonimato, pues comentó que todo lo que diga puede ser usado en su contra.

“Es un detalle que ocurrió. Todos los árbitros son mexicanos. El incidente fue el día 11, antes de que la Liga empezara, y al día siguiente tuvieron juego en Nuevo Laredo”, compartió el directivo, quien dijo que —durante los encuentros de beisbol— se cuenta con seguridad en los estadios y que, incluso, también se protege a los equipos.

“Sería muy mezquino ocultar los hechos. Nosotros contamos con seguridad en los estadios”, subrayó el directivo.