Hace más de un año que David Faitelson dejó ESPN y se integró al equipo de Televisa, su llegada causó polémica por ser un detractor de dicha empresa durante su pasado en TV Azteca.

Faitelson fue entrevistado por Alberto García Aspe y el exfutbolista lo cuestionó por su cambio de empresa, la respuesta de David causó sorpresa.

“Para mí el ambiente que tenga el lugar de trabajo es fundamental, sentirme a gusto con lo que hago con mis compañeros, disfrutar y ya no lo estaba disfrutando en ESPN”, aseguró el comentarista.

David descartó que se haya tratado de un tema económico porque actualmente “estoy ganando menos de lo que estaba ganando en ESPN, vine por menos dinero aquí”.

Lee también Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez derrota a Billam-Smith y unifica los títulos de peso crucero

¿David Faitelson tuvo conflictos con José Ramón Fernández?

Evidentemente la carrera de David Faitelson no se puede contar sin la presencia de José Ramón Fernández, ambos trabajaron por años en TV Azteca y posteriormente en ESPN.

“El tema con José Ramón se enoja cada vez que habló de él en entrevistas, se fue desgastando esa relación, tendrá sus razones yo las mías lo respeto siempre como mi maestro como mi mentor”, comentó en la misma entrevista.

Faitelson reiteró que “la relación se fue desgastando, llegó un momento en el que ya no estaba a gusto había otros factores en la mesa donde ya me había desgastado demasiado bajo mi estilo, he cometido errores personalizar las coas no hacerlo las cosas”.

Lee también Juan Carlos Osorio manda mensaje de apoyo a Javier Aguirre tras agresión: "No se lo merece"

David Faitelson revienta a grupos de la Liga MX: “Están violando las reglamentaciones de FIFA”