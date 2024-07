David Faitelson revienta a la Conmebol por darle tanta importancia al “pinch… negocio”

La Selección de Argentina se convirtió en bicampeón de la Copa América tras derrotar (1-0) a Colombia en la final de la edición de 2024.

La Albiceleste se impuso a Los Cafeteros, gracias a una agónica anotación de Lautaro Martínez en el minuto 112.

Sin embargo, la disputa por el título quedó marcada por los disturbios que se presentaron en la previa a las afueras del Hard Rock Stadium de Miami.

A pesar de las fuertes imágenes y videos que se viralizaron sobre las personas que accedieron al inmueble de Florida, la confederación sudamericana decidió llevar a cabo el partido luego de casi una hora y media de retraso.

Por tal motivo, David Faitelson no se guardó nada y reventó con todo al organismo por darle tanta importancia al tema económico, en lugar de procurar a los aficionados.

“Es una irresponsabilidad de la Conmebol y del gobierno de Florida. No es posible que se juegue con la integridad física de los seres humanos por hacer prevalecer el maldito y pinche negocio”, estalló.

El periodista deportivo de TUDN criticó fuertemente a los organizadores por no asegurar la integridad física de los presentes en el estadio miamense.

“No se vale porque uno quiere que se haga el juego, pero no veo los pasillos de acceso, no veo los pasillos de salida, no veo condiciones de seguridad en la tribuna”, aseguró.