David Faitelson revela lo que platicó con André Jardine durante una “agradable” cena

El América de André Jardine continúa sorprendiendo a propios y extraños. Las Águilas se encuentran en lo más alto de la tabla general del Clausura 2024 y apuntan para finalizar como lideres generales.

Además, el actual campeón del futbol mexicano cuenta con la tercera mejor ofensiva (27) y la mejor defensiva (9) en el actual certamen.

Tras pasarle por encima (5-1) al Toluca en la cancha del Estadio Azteca, el director técnico brasileño no dudó en reconocer que su equipo aún no llega al máximo techo.

Incluso, David Faitelson reveló que el mismo comentario se lo externó durante una charla que sostuvieron en los últimos días.

“En la semana pude ir a Coapa y André Jardine me dijo que el equipo todavía no está al 100%, es decir, que este América no ha alcanzado su mayor potencial y que todavía puede jugar mejor al futbol”, declaró el periodista deportivo.

El miembro de TUDN aceptó estar sorprendido por las contundentes palabras que el timonel azulcrema le manifestó en el Nido.

“Entiendo que los entrenadores son exigentes y Jardiné acepta que es exigente, pero podía haber dicho que está muy cerca y dice que no, que todavía están a una distancia muy considerable y que pueden mejorar muchísimo”, señaló.

David Faitelson y André Jardiné también sostuvieron una reunión en un restaurante durante la semana y estuvieron acompañados de otros integrantes de Televisa, disfrutando de una “agradable cena y mejor charla”