David Faitelson no apostaría por triunfo de Canelo Álvarez: “Ha dejado dudas en sus últimas peleas” El periodista deportivo sentenció que el combate ante Jermell Charlo no será nada sencillo para el boxeador mexicano porque no cuenta con su mejor físico

David Faitelson no confía en que Canelo Álvarez salga con la victoria porque “ha dejado dudas” / FOTO: ESPECIAL