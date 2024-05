David Faitelson llama "tronco" al Ruso Zamogilny y aseguró que jugó en México porque la liga es "bondadosa y mediocre"

El periodista deportivo David Faitelson volvió a meterse en una discusión con un colega de trabajo en redes sociales y a faltarle el respeto. Esta vez el involucrado fue Damián 'el ruso' Zamogilny, a raíz de la polémica en el gol del América en la vuelta de las semifinales contra Chivas.

Todo comenzó cuando el exfutbolista comentó una publicación del periodista Fernando Cevallos que acusaba una falta previa en el gol que determinó la eliminatoria con el siguiente comentario: "Luego se enojan cuando les dices que nunca jugaron al futbol y que no tienen idea de lo que es este deporte… Hay que leer cada cosa".

Ante ese comentario, David Faitelson se metió y le respondió que "no lo leas y punto" agregando que "Aunque, a decir verdad y sin hacernos pen… lo que tú jugaste ¨Ruso¨ dista mucho de ser futbol. No te engañes".

Ahí comenzó "la pelea" entre colegas de Televisa, ya que Zamogilny contestó: "Yo leo lo que me plazca, querido David. Y si te pusiste el saco es porque tal vez está hecho a tu medida... Pisar la cancha (jugando como sea) te brinda experiencias únicas que no viviste y de las que solo vas a opinar por lo que ves en TV. Te reconozco una gran capacidad para hacer colores, eres el mejor, síguele ahí. ¡Abrazo y créeme que cada día me caes mejor!".

Sin embargo la pelea no terminó ahí y Faitelson arremetió con un último comentario.

"Gracias, Ruso, que bueno que te gusta “El Color”, donde por cierto, nunca saldrías porqué jamás mencionamos ahí a “troncos”. Y tú también me caes muy bien, sobretodo cuando ponderas saber de futbol como si fueras Beckenbauer, Xabi Alonso o Busquets…Y no, la verdad es que jugaste porqué nuestra liga es bondadosa y mediocre con los futbolistas extranjeros…".

