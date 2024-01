David Faitelson, contundente con el Canelo: "Debe dejar de perder el tiempo inventando rivales y evitando contrincantes"

El 2024 comenzó y por ahora, no hay ninguna pelea confirmada de Saúl 'Canelo' Álvarez. El campeón indiscutido del peso supermediano tiene hasta marzo para elegir rival aunque, de acuerdo con David Faitelson, no debería haber otro combate que no sea contra David Benavidez.

“La pelea debería ser con Benavidez y nadie más. El 'Canelo' debe dejar de perder el tiempo, inventando rivales tratando de evitar contrincantes y peleando con otros que no están en su peso o que saca cierta ventaja. Ni siquiera la pelea contra Jaime Munguía que dicen que sería atractiva por ser mexicano vs mexicano. Munguía no esta al nivel del 'Canelo'" declaró Faitelson en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

La opinión del periodista de Televisa y que este lunes tuvo su primera emisión de radio en MVS Deportes, surge por la realidad de que Benavidez es el retador oficial que le corresponde enfrentar al boxeador tapatío y que además, ha sido quien desde hace varios meses retó públicamente a Saúl para subirse al ring.

"El mejor exponente en las 168 libras es David Benavidez y mientras Canelo no pelee con él, seguiremos pensando que está ciertas precauciones en vez de enfrentar al mejor disponible en su peso” concluyó.