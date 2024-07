David Faitelson asegura que el equipo de Ana Guevara viajó a París en primera clase: "Ni el presidente viaja así..."

El primer día de actividades para México en los Juegos Olímpicos de París 2024 comenzó y las polémicas no tardaron en llegar. Afortunadamente por nada deportivo, sí por cruce de palabras entre David Faitelson, Ana Gabriela Guevara y otro periodista deportivo, que salió en defensa de la directora de la CONADE.

Víctor Hugo Arteaga, reportero investigador y ganador del Premio Nacional de Periodismo en 2016, apuntó contra David Faitelson por una publicación en la que el conductor de Televisa dijo que no entiende qué hace Guevara en París junto a su equipo, ya que "la delegación mexicana está en manos del COM". Además, terminó dicho comentario con dos preguntas. "¿A qué vienen? ¿A gastarse la plata que no sobra para los deportistas?".

"Sigue la violencia de género de David Faitelson contra Ana Gabriela Guevara. Los Olímpicos tienen definido a qué va un Ministro de Deportes. ¿Tantos Juegos cubiertos y no sabes Faitelson? Tiene razón La Volpe, comes de deportes y no sabes ni te preparas. ¿Necesitas el raiting que ella te da?" apuntó Arteaga.

Minutos más tarde, llegó la respuesta del conductor de Televisa.

"Mira Víctor Hugo Arteaga, No te conozco. Sé que tú trabajas para Ana. No hables de violencia de género. No es eso. Déjate de estupideces. No seas tontito. Hablamos de corrupción. Por cierto, dime cuántos integrantes del equipo Ana Guevara venían ayer de México a Paris plácidamente sentados en primera clase, del vuelo 179 de Air France, todo pagado por nuestros impuestos. Ni el presidente Andrés Manuel López Obrador viaja en primera clase…".

Por cierto, dime cuántos integrantes del equipo Ana Guevara venían ayer de México a Paris plácidamente… https://t.co/x1Go7T6lAK — David Faitelson (@DavidFaitelson_) July 25, 2024

La discusión no terminó ahí. Si bien Faitelson no volvió a escribir, Arteaga publicó otros tres mensajes hacia él, donde le reclama que "tuviste a Ana en entrevista y el tontito que no supo preguntar fue otro! No tienes el valor de preguntar, siempre con tu doble moral. Triste ver en lo que te convertiste! No seas tontito, ganar dinero por hacerla de payaso no es ser buen periodista".

