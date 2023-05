David Benavidez volvió a retar al Canelo Álvarez y aseguró: "No es mi culpa que estos pendej... no quieran pelear"

El triunfo de Saúl 'Canelo' Álvarez ante John Ryder el pasado 6 de mayo en el Estadio Akron despertó a viejos, y posibles nuevos rivales del púgil tapatío para volver a retarlo a un combate. En este caso, el boxeador estadounidense David Benavidez, volvió a retar al campeón indiscutido del peso supermediano para que le dé una oportunidad de subirse con él al cuadrilátero.

Benavidez, campeón interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo, lleva meses intentando llamar la atención de Álvarez. Su último combate fue el 25 de marzo contra Caleb Plant y lo derrotó por decisión unánime, y a partir de ese día, no ha perdido oportunidad para enviar mensajes al Canelo.

"Tengo el título interino del CMB. Tenemos ránkings por una razón y he ganado mi lugar repetidamente... No es mi culpa que estos pendejos no quieran pelearme" declaró el púgil de 26 años a Fight Hype TV hace unos días.

Así mismo, el padre de David, José Benavidez, también aprovechó para lanzar indirectas al campeón mexicano, asegurando que ya no es el mismo de antes.

"Ha hecho muchos kilómetros en sus campos de entrenamiento. Ha sido súper disciplinado y ha trabajado súper duro. Ahora mismo creo que está bebiendo un poco más porque antes era muy disciplinado. Nunca has visto a Canelo beber", comentó Benavidez padre a Izquierdazo.

