David Benavidez lanza dardo a Canelo Álvarez: “Necesita un oponente como yo”

Saúl Álvarez viene de derrotar a Jermell Charlo, por decisión unánime, en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

El campeón mundial indiscutido de peso supermediano todavía no tiene definido quién será su siguiente rival.

Sin embargo, sí está establecido que el Canelo se volverá a subir al cuadrilátero el 5 de mayo del próximo año.

Uno de los boxeadores que los aficionados y especialistas del deporte de los puños más desean que se enfrente al tapatío es David Benavidez.

El Bandera Roja también ha manifestado en más de una ocasión las ganas que tiene de que el combate se realiza porque reconoce estar preparado.

Recientemente, el nacido en Estados Unidos reveló que mientras Saúl decide si enfrentarlo o no, él seguirá buscando pelear contras pugilistas de alto nivel, aunque espera que no tarde más tiempo en tomar la decisión.

“La verdad yo no quiero seguir esperando al Canelo. Yo creo que esa pelea sí va a pasar, pero no sé cuándo. Si Canelo no quiere pelear ahorita, yo voy a pelear con los mejores en la división”.

En entrevista para el programa de ESPN, Ahora o Nunca, David Benavidez aceptó que sólo él podría sacar la mejor versión de Álvarez sobre el cuadrilátero.

“Él necesita un oponente como yo para sacarle todo eso (corazón). Esa es la única pelea que todo el mundo quiere mirar, yo contra Canelo. Creo que sí va a pasar en el futuro”.