Cuauhtémoc Blanco y un fuerte pronóstico sobre el futuro del Tri: "México no tiene una muy buena camada de jugadores"

La derrota de la Selección Mexicana contra Uruguay con el humillante marcador 4-0 despertó las críticas a Jaime Lozano, los futbolistas de este actual combinado nacional y el eterno debate de por qué otros países presentan equipos con jugadores con mayor presencia en Europa.

Cuauhtémoc Blanco, leyenda del Tri, habló sobre el problema que tiene el futbol mexicano para exportar jugadores, responsabilizando en gran parte a los propios futbolistas que prefieren la comodidad del balompié local.

“Hay muchos futbolistas muy cómodos aquí en lo económico, también hay quienes seguramente tienen la ilusión de irse a triunfar, pero México no tiene una muy buena camada ahorita de jugadores que puedan salir a competir a Europa, no se han generado en las fuerzas básicas y no se les da la oportunidad, son demasiados extranjeros aquí” declaró Blanco en entrevista con TUDN.

En la convocatoria reciente de Jaime Lozano previo a la Copa América, hay siete jugadores que militan en el futbol europeo.

