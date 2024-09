Cruz Azul busca seguir su racha goleadora

El Cruz Azul ha demostrado ser el mejor equipo del torneo dentro. Son líderes en solitario con 16 puntos y son uno de tres equipos que no conocen la derrota en el Apertura 2024, producto de cinco victorias y un empate. Sin embargo, no se conforman y frente al León, buscarán mantener el invicto.

La prueba para la Máquina no debería ser complicada, ya que este equipo de los Esmeraldas de “fieras” no tienen nada, ya que, al contrario del presente que viven los celestes, no han podido sumar tres puntos en las seis jornadas que se han disputado hasta ahora, con racha de cuatro empates y dos tropiezos, lo que propició que en la Fecha FIFA le dieran las gracias a Jorge Bava y contrataran a Eduardo Berizzo como nuevo técnico.

Cruz Azul está en la cima del torneo y León, es antepenúltimo con cuatro unidades.

Martín Anselmi logró construir un equipo que parece inquebrantable en ambos frentes. Tiene la mejor ofensiva del torneo y la mejor defensa y para su fortuna, podrá contar con Luis Romo, Erik Lira, Carlos Rodríguez y Kevin Mier, después de haber participado en la reciente fecha FIFA con la Selección Mexicana y con Colombia, respectivamente. Después de la imponente goleada al América, la Máquina buscará su tercera victoria consecutiva para igualar su gran arranque de torneo antes de partir a la Leagues Cup, mientras el golpeado León, con nuevo entrenador, sueña con salir del fondo de la tabla y acercarse a la zona de clasificación vía repechaje.