Cristiano Ronaldo, orgulloso de ganarle a Erling Haaland como el máximo goleador de 2023

Durante los Globe Soccer Awards, Erling Haaland ―quien actualmente juega como delantero en el Manchester City de la Premier League― se llevó el reconocimiento al "Mejor Jugador del Año".

La victoria de Haaland no pasó desapercibida por Cristiano Ronaldo, quien durante una sesión de preguntas y respuestas posterior a la gala, reconoció que el talento del futbolista noruego. Más aun, se sintió orgulloso por "ganarle" en la categoría de goles.

"Fui el máximo goleador. Imagínate ganarle a animales, jóvenes leones como Haaland, por ejemplo… Estoy orgulloso. Pronto cumpliré 39 años y aún me veo bien. Estoy orgulloso", confesó CR7.

Y es que, durante 2023, el portugués fue nombrado como el máximo goleador del balompié mundial. Cabe destacar que, durante la premiación, Cristiano Ronaldo se llevó los galardones de "Jugador Favorito del Año para los Fans", "Premio Maradona a Mejor Goleador" y "Mejor Jugador de Medio Oriente".

"Me gusta cuando la gente vuelve a dudar de mí y entonces tengo éxito. No me afectan las críticas", finalizó.

Lee también Nacho Ambriz demandaría al Toluca por adeudo; los Diablos podrían sufrir quita de puntos