Concachampions: Forge FC vs Tigres EN VIVO - Primera Ronda

Mike Vrabel revela el plan para vencer a los Seahawks de Seattle en el Super Bowl LX

Freeride Fiesta llegó a Guadalajara: el punto de encuentro del freeride más grande de Latinoamérica

Jaxon Smith-Njigba confiesa que Seahawks tiene un “ADN ganador”

Álvaro Fidalgo no se olvida del América ni de la Selección Mexicana en su presentación con el Betis

El arranque del camino continental de Tigres en 2026 no podría tener un escenario más radical: Hamilton, Ontario.

El campeón canadiense llega tras tres meses sin actividad oficial porque su liga terminó en noviembre, un detalle que normalmente jugaría en contra del ritmo competitivo.

El equipo dirigido por Guido Pizarro aterriza con más actividad competitiva: viene de vencer a León y sumar cuatro jornadas en Liga MX, lo que se refleja en una mejor dinámica grupal. Sin embargo, no todo es favorable.

Este será el primer enfrentamiento oficial entre Forge y Tigres. El club canadiense nunca ha derrotado a un equipo mexicano en series de Concacaf, pese a haber enfrentado previamente a Cruz Azul, Chivas y Rayados.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

