Concachampions: Forge FC vs Tigres EN VIVO - Primera Ronda

El arranque del camino continental de Tigres en 2026 no podría tener un escenario más radical: Hamilton, Ontario.

El campeón canadiense llega tras tres meses sin actividad oficial porque su liga terminó en noviembre, un detalle que normalmente jugaría en contra del ritmo competitivo.

El equipo dirigido por Guido Pizarro aterriza con más actividad competitiva: viene de vencer a León y sumar cuatro jornadas en Liga MX, lo que se refleja en una mejor dinámica grupal. Sin embargo, no todo es favorable.

Este será el primer enfrentamiento oficial entre Forge y Tigres. El club canadiense nunca ha derrotado a un equipo mexicano en series de Concacaf, pese a haber enfrentado previamente a Cruz Azul, Chivas y Rayados.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO