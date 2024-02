Comisión de Árbitros reconoce que Chivas fue afectado en el partido ante el Mazatlán

Una de las polémicas arbitrales del partido entre el Mazatlán FC y las Chivas de la Jornada 7 fue cuando no se marcó un penalti en favor del Guadalajara tras una jugada en la que Ricardo Marín fue derribado dentro del área de los Cañoneros.

En el partido la gente del Rebaño reclamó la acción, pero ni el silbante Adonai Escobedo ni el VAR la revisaron y el partido siguió su marcha.

Este martes 20 de febrero, en un video publicado en las redes sociales, la Comisión de Árbitros del futbol mexicano publicó un video en el que reconoce que no se analizó de forma correcta esa jugada, que pudo haberle dado a los rojiblancos un penalti en el estadio de Mazatlán.

"En honor a la transparencia, en el partido de la J7 Mazatlán vs. Chivas, los árbitros de campo decidieron erróneamente y el VAR Liga MX no realizó una revisión adecuada al no sancionar penal. Nuestro compromiso es minimizar los errores que afecten el resultado de los juegos", dice el posteo junto a la explicación de la jugada.