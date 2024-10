"Chivas sigue haciendo el ridículo" asegura periodista de ESPN tras escándalo con explosivos

Este jueves en las instalaciones de Verde Valle, donde entrena el Guadalajara, colegas de los medios de comunicación abandonaron la sala de prensa previo a las conferencias de Jesús Castillo y Fernando Beltrán tras ser aturdidos por un explosivo, aparentemente lanzado por otros jugadores de Chivas.

Algunos colegas de la prensa deportiva que asistieron a la conferencia de prensa previo al Clásico Tapatío, reportaron que hubo camarógrafos heridos y otros aturdidos por la explosión. Por lo mismo, abandonaron la sala de prensa hasta no recibir disculpas por parte de los responsables, la cual no se ofreció hasta el momento, más allá de que el Pollo Briseño salió a decir que "fue una broma".

El jefe de prensa del Rebaño, apurado, no suspendió la conferencia de prensa y explicó que fue una broma entre jugadores. Sin embargo, el hecho lamentable no tiene precedentes y Adal Franco, periodista de ESPN, fue uno de los principales críticos.

"Cuando la cosa parece que no puede ser peor, descubren nuevas formas para que Guadalajara siga haciendo el ridículo. Es una pena, hay que poner en dimensión y en perspectiva lo que ha ocurrido. Afortunadamente parece que no han habido consecuencias graves, pero no es el momento, no es la situación, no es la circunstancia, hoy el Guadalajara debería hacer un ejercicio de consciencia. Directivos, administrativos, futbolistas, y ser conscientes de la institución a la que representan. Cuando decimos es que ya no quieren estar en Chivas, pasa esto. Es una pena Guadalajara el día de hoy" expresó molesto durante una emisión de Futbol Picante.