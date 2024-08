Chivas enfrenta a Paunovic con la urgencia de ganar

Monterrey.— Pasaron más de 253 días para que Veljko Paunovic se reencuentre con el Guadalajara tras su polémica salida del club.

Se volverán a ver en el estadio Universitario por la reanudación de la Liga MX, ahora con el serbio como entrenador de los Tigres, y con Fernando Gago como nuevo pastor del Rebaño.

Chivas cuenta dos victorias en 14 años visitando el Volcán y tiene cuatro partidos consecutivos sin derrotar a los felinos, los últimos tres con triunfos del equipo regiomontano. Si bien ninguno tuvo una buena actuación en la Leagues Cup, en Liga MX los dirigidos por Paunovic no conocen la derrota y están ubicados en la cuarta posición, producto de tres partidos ganados y un empate.

Por el otro lado, las Chivas ocupan el noveno lugar de la tabla, al borde de abandonar la zona de clasificación vía repechaje. Por lo mismo, este no será un partido más. El conjunto tapatío debe ganar para volver a convencer a su afición de que es un equipo contendiente al título y porque además, el futuro de Fernando Gago al frente del equipo no estaría asegurado si suman un nuevo tropiezo. El técnico rojiblanco no podrá contar con Javier Chicharito Hernández, quien sintió una molestia en la parte posterior de la pierna izquierda durante la Leagues Cup y después de realizarse estudios, se encontró una lesión muscular que nuevamente lo aleja de las canchas.