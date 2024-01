Chivas elimina de la convocatoria a Alexis Vega y Miguel Jiménez

Parece que para Fernando Gago no hay medias tintas, y se va con la lógica.

Jugador que no entrene con el equipo, que no esté comprometido, no jugará, no irá a la convocatoria y ese es el caso de Alexis Vega.

El delantero, envuelto en la polémica al no querer salir del equipo tapatío para cobrar el alto sueldo que devenga, no fue convocado para el debut del equipo tapatío este sábado ante el Santos Laguna.

En el torneo pasado, a pesar de haber cometido una grave indisciplina, Alexis Vega fue llamado y en ocasiones jugó en la parte final del Apertura 2023.

En esta ocasión, con Fernando Gago, no, ni siquiera entró en la convocatoria.

Otro que no está entre los elegidos es el portero Miguel “Wacho” Jiménez, así que la titularidad en la cabaña estará entre el Tala Rangel y Oscar Whalley.

Quien sí aparece entre las opciones para jugar contra los laguneros es José Juan Macías, delantero que lleva ya dos torneos sin jugar debido a diversas lesiones.

LA LISTA COMPLETA DE CHIVAS

Porteros: Raúl Rangel y Oscar Whalley

Defensas: Jesús Sánchez, Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Gilberto Chiquete, Leonardo Sepúlveda, Antonio Briseño, Mateo Chávez.

Mediocampistas: Rubén González, Erick Gutiérrez, Eduardo Torres, Fernando Beltrán, Víctor Guzmán, Yael Padilla, Enrique Ledesma.

Atacantes: José Juan Macías, Armando González, Gael García, Jesús Brígido, Roberto Alvarado y Pavel Pérez.

Los lesionados son Ricardo Marín, quien continúa recuperándose de la lesión muscular que presentó en el último partido del torneo pasado. El jugador trabaja para ponerse a punto y regresar a su máximo nivel y el refuerzo José Castillo, quien presentó molestias musculares en los días previos y como prevención se determinó que no fuera considerado para este partido.