Chivas: El emotivo mensaje de Veljko Paunovic a los 'chivahermanos' antes de la semifinal con Pumas

Esta noche en el Estadio Akron, las Chivas reciben a los Pumas por la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2023. Después de la derrota en Ciudad Universitaria en la última jornada del torneo, hay mucha expectativa sobre qué hará el equipo rojiblanco en su cancha y ante su gente.

Para ello, el entrenador del equipo, Veljko Paunovic, compartió un mensaje emotivo y de motivación a todos los chivahermanos que alentarán al Guadalajara desde el estadio o desde sus casas.

"Queridos 'Chivahermanos': hoy tengo un mensaje muy importante para ustedes. Hemos logrado juntos entrar en la Liguilla y dejar lo más difícil de esta temporada detrás de nosotros. Ahora se viene lo más bonito, pero también lo más desafiante, y necesitamos de todos ustedes. Esta Liguilla se juega con el corazón, con emociones. Queremos que sepan que ustedes forman parte de nuestro plan de juego y queremos involucrarlos de la mejor manera posible" comienza el mensaje del serbio, compartido por Chivas en redes sociales.

"Sean uno más, cuando el equipo va a presionar al rival y no le demos tregua en ningún momento. Apoyar cada acción, una barrida, un jugador que gana un balón, una parada del portero, una acción ofensiva, todo hay que apoyarlo con todo el corazón. El gol celebrarlo pero no quedarse ahí, exigir más. Necesitamos marcar muchos goles para pasar eliminatorias. En el futbol puede pasar cualquier cosa, pero lo que no puede pasar es que perdamos la unidad. La unidad que nos ha traído hasta aquí. Hemos pasado por todo, este equipo junto a la afición ha madurado muchísimo" agregó.

Hoy el plan de partido nos involucra a todos. Por eso, @VPaunovic tiene un mensaje para ti

Acompañado de imágenes del equipo en momentos clave de la temporada y música que acentúa la emotividad del video, Paunovic se dirigió a los aficionados rojiblancos.

"Las canciones que ustedes cantan son magníficas y esto nos hace sentir y levantar en los momentos difíciles. Cuando todo el estadio canta: 'Dale dale, dale Rebaño', es un momento que todo el equipo siente que la grada está unida y que está con el equipo. Pero lo más importante es vivir el presente. Para este partido, ustedes también juegan. Queridos chivahermanos, ahora es el momento de sacar esa camiseta numero 12 retirada en su honor, ahora hay que ponerla por el honor de Chivas y de todos nosotros. Ustedes también juegan" concluyó Paunovic.

