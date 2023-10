'Chicharito' Hernández y su emotivo mensaje a Neymar tras su lesión: "Va a regresar fuerte"

Una de las imágenes más tristes que dejó la pasada fecha FIFA en las eliminatorias de Conmebol fue la lesión de Neymar, jugador de la Selección de Brasil que no pudo terminar su juego ante Uruguay.

El exjugador del PSG salió llorando de la cancha y tras estudios se dio a conocer la gravedad de su lesión, misma que lo mantendrá alejado de la canchas por un tiempo.

Una situación que no pasó desapercibida para Javier 'Chicharito' Hernández, quien durante una transmisión habló de lo ocurrido y aseguró que sabe la tristeza que significa dejar las canchas.

"Neymar es de los mejores de todos los tiempos, sentí empatía porque pasé por eso, yo solo me rompí el ligamento cruzado, la de él fue un poco peor. Sé que son momentos en donde se puede sentir de lo peor, como yo también me llegué a sentir. Creo que todo lo que te sucede es superable, si no, no te estaría sucediendo".

El atacante del Galaxy, agregó un mensaje de ánimo para el elemento que juega en la Liga Saudí, asegurando que volverá más fuerte.

"Yo sé que va a regresar lo más fuerte posible, mejor que nunca, esta situación es dolorosa pero después de estos momentos llegan muchas recompensas", finalizó.