Chepo de la Torre confiesa que mantiene la “ilusión” de volver a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana se encuentra en una época de transición tras el despido de Diego Cocca, quien no alcanzó a durar ni cinco meses como timonel.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) tomó la decisión de anunciar a Jaime “Jimmy” Lozano como el nuevo seleccionador; sin embargo, será un interinato.

Ambas decisiones fueron repentinas y sorpresivas porque el combinado nacional tiene en puerta una edición más de la Copa Oro, que arrancará el próximo sábado 24 de junio.

Con la noticia, personas del medio futbolístico salieron a compartir su opinión sobre los movimientos en El Tricolor.

José Manuel “Chepo” de la Torre, ex director técnico de la Selección Mexicana, fue uno de ellos y confesó que le gustaría volver al banquillo del combinado azteca.

“Por supuesto, es una ilusión que nuca he perdido, siempre la he tenido. Por supuesto que las circunstancias te dictan si es conveniente o no es conveniente como cualquier proyecto”.

El estratega mexicano también compartió que su regreso sólo se podría dar si todo se acomoda de la mejor forma, pero su segunda etapa no la tomaría como un desquite.

“No es que sea revancha, pero sí es algo que a mí me gustaría; por supuesto, si las circunstancias ser presentaran”, reveló el Chepo de la Torre en el programa Futbol Picante de ESPN.