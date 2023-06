Ivar Sisniega reitera que Jaime Lozano únicamente dirigirá la Copa Oro

El regreso de Diego Cocca a México después de su fracaso al frente de la Selección Mexicana fue similar a su gestión. Un auténtico caos que entre empujones y gritos despidió al argentino del Aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Estratega que antes de tomar camino a su casa y acompañado de Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF reiteró su mensaje de la falta de tiempo y oportunidad para seguir rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

"Yo ya hablé, ya dije todo lo que tenia que decir. No me tienen que preguntar a mí, yo hice todo lo que pude y no me dejaron seguir", comentó el extécnico de México.

LEE TAMBIÉN: Los mejores MEMES de la salida de Diego Cocca de la Selección Mexicana

Cargo que durante la Copa Oro será tomado de manera interina por Jaime Lozano, técnico joven del futbol mexicano y que en palabras de Ivar Sisniega abrirá una nueva oportunidad al futbol mexicano.

"Esperamos que el cambio resulte en mejores resultado con Jaime Lozano, un técnico que conoce a los jugadores y es interino. Así se lo pedimos y así lo aceptó y vamos a estarnos juntando mucho con los jugadores para escucharlos y armar el nuevo proyecto", reiteró.

Sisniega, agregó que la llegada de Lozano al Tricolor será un golpe anímico para los jugadores y afición, dejando claro que su cargo es únicamente por la Copa Oro.

"Buscamos algo que sea mejor para la afición, los jugadores y la Selección Mexicana. Vamos a dejar que el proceso avance. Jaime (Lozano) tiene una relación con muchos de los jugadores, es un técnico joven y que podría ser parte de un proceso, no necesariamente para encabezarlo. Lo vemos como la persona idónea para tomar el compromiso", finalizó.