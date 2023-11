Chepe Mariscal, el peleador que se inspiró en el boxeo de Julio César Chávez para llegar a la UFC

La UFC continúa sumando a sus filas talento con sangre mexicana, hombres y mujeres que están dispuestos a dejar todo en el octágono con tal de avanzar en la disciplina. Uno de ellos es José Chepe Mariscal, hombre nacido en la ciudad de Cicero, Illinois en Estados Unidos, pero que gracias a su padre conoció por la televisión a uno de sus más grandes ídolos del deporte mexicano: Julio César Chávez.

JC es la figura en la que se inspira en la jaula para trasmitir la pasión, fuerza y entrega de los mexicanos a los fanáticos que lo siguen.

“De chico, en casa con mi papá veía muchas peleas de Julio César Chávez, recuerdo que me gustaba su fortaleza en el cuadrilátero y la forma en la que demostraba el orgullo de ser mexicano en todo momento. Ahora eso intento trasmitir”, compartió en plática con EL UNIVERSAL Deportes.

El hoy peleador de artes marciales mixtas y quien salió con la mano en alto en su último combate contra Jack Jenkins en el UFC 283, reiteró su orgullo por sumarse a la ya gran lista de combatientes mexicano en la compañía.

Una oportunidad única que espera aprovechar para darle a México un título más, ahora en la categoría de peso ligero. “Tengo que dejar mi marca y demostrar lo que puedo hacer. Ellos [Brandon Moreno y Yair Rodríguez] hicieron un gran trabajo mostrando lo que representa la sangre mexicana y el estilo mexicano. Yo haré mi trabajo, seré paciente y estaré en esa lista de campeones”.

En ese sentido, Mariscal se tomó un espacio para agradecer las muestras de cariño y respaldo de los fanáticos mexicanos y latinos, que lo arropan cada vez que entra a la jaula, en donde siente que no pelea solo, sino ayudado por todos los que lo quieren y apoyan.

"Los fanáticos mexicanos, los latinos, siempre me respaldan, están conmigo cuando subo a los combates. He tenido una carrera detrás en otras compañías y siempre siento el cariño y orgullo que tienen por ver a uno de los suyos combatir. Ese sentimiento me hace darlo todo en cada pelea”.