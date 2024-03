Chelís podría dirigir al Puebla y asegura: Estoy desempleado, no retirado

El nombre de José Luis Sánchez Solá, 'Chelís', como uno de los posibles candidatos a tomar la dirección técnica del Puebla, ha sonado mucho en las últimas horas.

Pero… ¿Qué el ahora analista en ESPN no se había retirado de esa profesión?

El mismo poblano lo aclaró: “Retirado no, estoy desempleado. No me han llamado y los que me llaman, no se convencen”.

Lee también Gonzalo Piovi minimiza la derrota ante América: “Es un equipo que está en crecimiento”

El más reciente equipo que dirigió el 'Chelís', fue precisamente a La Franja en el 2019 y desde ahí no ha tenido oportunidad de volver y menos ahora que la Liga MX está invadida de entrenadores que vienen de fuera, ya que de los 18 clubes en el campeonato, sólo tres tiene a un entrenador mexicano en el banquillo.

Pero eso Sánchez Solá lo ve normal: “Siempre ha habido muchos técnicos. Lo que pasa es que no llegaban tantos de fuera… Lo que pasa es que antes se pagaba más a muchos y hoy se paga menos… a muchos”.

FOTO/IMAGO7

Señala que hoy, “un técnico sudamericano, por 5 mil dólares viene… No hay invasión es conveniencia del que contrata. Se ha hecho una cadena y no es nueva. Antes la cadena era nacional, y hoy es extranjera. Además el que contrata no es el dueño…Si el dueño contratara se ahorraría un dineral… Hoy le llaman inteligencia deportiva… Pero Jesús Martínez (presidente de Grupo Pachuca) sí es el que contrata, y mira cómo le va”.

El Puebla despidió a Ricardo Carbajal el fin de semana pasado, poniendo en el cargo de forma interina al venezolano Fernando Aristeguieta, quien dirigirá mañana viernes ante Atlético de San Luis.

Además de la salida de Carbajal también se dio de baja a Jorge González quien actuaba como director deportivo. Los candidatos para dirigir al equipo, además de Sánchez Solá, son gente como Federico Vilar, Benjamín Mora y hasta a Damián Zamogilny. Para la dirección deportiva se habla de Luis Miguel Salvador, quien es vicepresidente en los Venados de Mérida de la Expansión MX.