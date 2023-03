El Gran Premio de Australia siempre ha sido uno de los más especiales en la Fórmula 1 y para los aficionados mexicanos es la fecha en el calendario en la que se deben desvelar para ver la competencia.

Si lo que deseas es seguir a Checo Pérez en la tercera carrera de la nueva temporada, deberás esperar a la noche del sábado 1 de abril, pues ese día comenzará el GP y culminará en las primeras horas del domingo 2.

Al circuito de Albert Park el piloto mexicano arribará como el más reciente ganador, pues Pérez conquistó el Gran Premio de Arabia Saudita el 19 de marzo.

Red Bull Racing's Mexican driver Sergio Perez celebrates after winning the Saudi Arabia Formula One Grand Prix at the Jeddah Corniche Circuit in Jeddah on March 19, 2023. (Photo by Luca Bruno / POOL / AFP)