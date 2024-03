Checo Pérez habló sobre la presión de estar en Red Bull: "Existe una razón por la que muchos pilotos no han sobrevivido aquí"

La temporada de la Fórmula 1 comenzó con la misma tendencia con la que terminó el año pasado. Max Verstappen y Checo Pérez, representantes de Red Bull, dominando y arrasando con sus rivales y acaparando los primeros lugares del podio en las primeras dos carreras del 2024.

Todo indica que Pérez, que es el actual subcampeón del mundo, podría terminar la temporada en el mismo lugar este año, el cuarto defendiendo los colores del equipo austriaco.

Cualquiera podría pensar que estar en el equipo ganador del momento es maravilloso todo el tiempo y que no hay día en el que sus pilotos la pasen mal; sin embargo, el piloto tapatío confesó cómo es vivir con la presión de estar en Red Bull.

“Siempre hay presión en la F1, es algo consustancial a competir en la élite. Siempre hay que rendir en todas las condiciones y en todas las carreras, eso es normal, pero en Red Bull es distinto. Existe una razón por la que muchos pilotos no han sobrevivido aquí. La presión es mayor en este equipo. En Red Bull se exige de forma diferente al de resto de equipos” comentó Checo en el podcast Beyond the Grid.

¿CUÁNDO SERÁ EL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA?

DÍA: Sábado 23 de marzo

HORA: 10:00 horas (ciudad de México)

PISTA: Circuito de Albert Park

