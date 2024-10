El Gran Premio de México no fue para nada lo esperado ni por Red Bull ni mucho menos por Checo Pérez.

El piloto de Guadalajara comenzó en el sitio 18, recibió una penalización de cinco segundos en los primeros momentos de la carrera, tuvo daños en una lucha con Liam Lawson (Racing Bulls) y fue el último volante en pista en cruzar la bandera a cuadros en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Pérez una vez más quedó lejos de poder festejar con la gente en el estadio, el antes llamado Foro Sol, pero aprovechó para dejarle un mensaje a todos sus seguidores:

"(Me voy) con mucha energía de toda esta gente, es increíble, me han dado demasiado, por ellos no me voy a rendir, volveremos el próximo año", dijo en el corralito el 11 de la parrilla.

Pérez ahora apunta a Brasil, donde nuevamente buscará salir del hoyo por el que atraviesa y en el que no ha podido ganar una sola carrera en la actual temporada de la máxima categoría del automovilismo.

"Este ha sido un fin de semana complicado, digamos que mi peor gran premio no, porque el año pasado choque yendo primero en la primera curva. Siempre lo he dicho, mi sueño es ganar el Gran Premio en México y lo volveré a intentar el siguiente año", destacó.

Checo Pérez explotó contra Liam Lawson

El mexicano Checo Pérez tuvo una intensa batalla con Liam Lawson en la vuelta 19 del Gran Premio de México, algo que dejó muy molesto al volante de Guadalajara.

Ambos autos quedaron dañados y esto le perjudicó tanto al jalisciense como al neozelandés.

"Empezó muy bien, hice una gran arrancada, ya estábamos en décimo, me dieron la penalización por haberme parado mal en la arrancada, veníamos muy bien y teníamos todo para ir adelante pero desafortunadamente vino el incidente con Lawson y eso nos perjudicó bastante", inició su comentario del mexicano.

"(Liam) es un chavo que está llegando a la F1, quizá trae demasiada presión, demasiadas ganas de traer protagonismo, creo que Fernando intentó hablar con él en Austin, hizo lo mismo con Franco y si no aprende y no abre la cabeza seguirá teniendo este tipo de maniobras que quizá le cuesten el próximo año", expuso molesto el tricolor.