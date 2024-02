¿Checo Pérez campeón del mundo? Esto dicen las apuestas previo a la temporada de la F1

Está por comenzar una nueva temporada de la Fórmula 1 y hay ojos puesto sobre Checo Pérez, quien vivirá su cuarto año con Red Bull y busca amarrar su renovación al menos por un año más con los autriacos.

Durante la sesión de pretemporada la semana pasada e Bahréin, Pérez se mostró optimista con el RB20, el bólido que los de la bebida energética correrán a partir de este jueves.

Lee también Checo Pérez reveló cómo sintió el RB20 en los test de pretemporada 2024 de la F1

Sergio es el actual subcampeón de la máxima categoría y en mente no ha dejado de tener lograr su mayor sueño: ser campeón.

Checo Pérez sabe que está en él quedarse en Red Bull

Luego de los altibajos que sufrió Checo Pérez en el 2023, el piloto tapatío logró recomponer el camino al final de la temporada y pudo quedarse con el subcampeonato del mundo.

Esto mermó en la decisión de Red Bull de mantenerlo por más tiempo y es que su actual contrato sólo está firmado hasta finales del 2024, por lo que él mismo entiende que será vital tener buen desempeño en la campaña que está por iniciar si lo que quiere es seguir con los de Christian Horner.

"El 2024 sería un gran año si rindo a mi mejor nivel, si doy un salto de calidad como piloto en todas las carreras. He tenido buenas temporadas, 2022 estuvo mejor, crecí mucho y por eso empecé tan bien en 2023, pero una vez que las cosas evolucionaron, se complicó todo y tenemos que asegurarnos de que no vuelva a pasar", explicó el jalisciense a Beyond The Grid.

"Si cumplo en la pista, será fácil para mi representante", destacó el 11 de la parrilla.

Fundación de Checo Pérez donó más de 3 millones de pesos para Acapulco

Lee también Checo Pérez fue captado charlando con Toto Wolff; ¿su futuro está en Mercedes?

¿Cómo ven a Checo Pérez las casas de apuestas?

Previo al arranque de la temporada 2024 en la Fórmula 1, en los casinos el favorito para ganar y repetir al final del año es el neerlandés Max Verstappen, pero ¿en qué lugar se encuentra Checo Pérez?

Comparamos dos casas de apuestas y así están los momios hacia el volante de Guadalajara.

Caliente mx lo coloca como el número cuatro en la lista con momio de +900; adelante de él están Verstappen con -150, Charles Leclerc (Ferrari) con +275 y Carlos Sainz (Ferrari) con +750.

En Bet365 Pérez es séptimo con momio de 34.00. Al igual que la anterior mencionada, Max Verstappen es uno con 1.14, Charles Leclerc segundo con 13.00, Lando Norris y Lewis Hamilton con 17.00, Carlos Sainz con 26.00 y George Russell con el mismo que el mexicano, 34.00.