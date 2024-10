Checo ha sufrido por la discriminación a los conductores latinos

Actualmente Sergio Pérez forma parte de Red Bull, escudería que dominó la Fórmula 1, sin embargo, para llegar ahí tuvo que superar la discriminación por su origen latino. “Los pilotos europeos se sienten más, tratan de liquidarte en el tema mental que es importante en la Fórmula Uno y tratan de debilitar en ese sentido”, relató el padre del volante mexicano.

Antonio Pérez Garibay contó que Checo no ha sido el único que vivió esta discriminación, también el siete veces campeón, Lewis Hamilton y su padre, lo resintieron. “Sergio sufrió por ser latino y ellos también batallaron para llegar a la F1, no la tuvieron fácil por su origen, les fue mal y en la vida no debes hacer menos a nadie por su color de piel”, precisó.

Desde su experiencia el papá del volante tapatío señaló que los ataques de forma verbal sí pueden afectar en el desempeño en las pistas. “Saben que te están golpeando psicológicamente y no te subes al monoplaza al 100% y por eso tratan de debilitar de cualquier forma incluso con todos los temas mediáticos”, puntualizó.

Por esta situación Checo Pérez ha recibido críticas en ciertos países, aunque Antonio destacó que su hijo tiene la suficiente madurez para salir adelante. “Los rumores [de su salida de Red Bull] no sólo son de la prensa inglesa, también de la española que tenía a Carlos Sainz sentado en el asiento de Sergio. Hay intereses y tratan de acomodar a sus pilotos donde ellos piensan que se puede”, explicó el político.